Правительство утвердило новый порядок военного учета призывников
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабинет министров во время заседания 30 декабря утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, пишет УНН.
Цитата
"Утвержден новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", — отметил он.
По словам Мельничука, в соответствии с новыми правилами учет будет осуществляться в сотрудничестве с Нацагентством по вопросам государственной службы и Госстатом.
"Порядком, среди прочего, предусмотрено осуществление ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по вопросам государственной службы Украины и Государственной службы статистики Украины", — подчеркнул он.
Утвержденный также порядок совершенствует отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями по вопросам организации и ведения военного учета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский подписал закон об утверждении украинской национальной идентичности