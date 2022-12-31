Утверждено Положение о званиях лиц командного состава морских судов и порядок их присвоения

Детали

Определены нормативно-правовые основы регулирования в сфере подготовки и дипломирования моряков; перечень званий моряков и соответствующих должностей в составе экипажа; порядок присвоения званий морякам и подтверждение сохранения ими профессиональной пригодности, необходимой для продолжения действия квалификационных документов; порядок исчисления стажа работы на судне, который необходим для присвоения званий и подтверждения профессиональной пригодности моряков.

Напомним

Правительство утвердило новый порядок военного учета призывников.