Утверждено Положение о званиях лиц командного состава морских судов и порядок их присвоения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Утверждено Положение о звании лиц командного состава морских судов и порядке их присвоения, сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
Определены нормативно-правовые основы регулирования в сфере подготовки и дипломирования моряков; перечень званий моряков и соответствующих должностей в составе экипажа; порядок присвоения званий морякам и подтверждение сохранения ими профессиональной пригодности, необходимой для продолжения действия квалификационных документов; порядок исчисления стажа работы на судне, который необходим для присвоения званий и подтверждения профессиональной пригодности моряков.
Напомним
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