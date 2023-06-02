Суд остановил реформу системы дипломирования моряков: в правительстве обещают оспаривать
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Киевский окружной административный суд своим решением остановил прозрачную и эффективную реформу системы дипломирования моряков, в правительстве планируют подать апелляцию, сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.
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"Киевский окружной административный суд вынес решение, которым остановил прозрачный процесс дипломирования моряков, начатый постановлением правительства №1499 от 30 декабря 2022 года. Такое решение является очередной попыткой подрыва реформы системы дипломирования моряков и грозит возвращением к коррупционным схемам", - указывают в министерстве.
"Мы не согласны с таким решением и обязательно подадим апелляцию. Мы будем бороться и отстаивать интересы украинских моряков. Дипломирование моряков будет построено без коррупционеров, с использованием онлайн-инструментов и лучших международных практик", – прокомментировал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Детали
Как отметили в министерстве, поскольку обжалование постановления об обеспечении иска не останавливает его выполнения, Администрация судоходства на некоторое время прекращает осуществлять услуги по дипломированию моряков, определенные постановлением правительства №1499 от 30 декабря 2022 года.
Напомним
В декабре 2022 года правительство приняло решение, обеспечивающее механизм дипломирования моряков.