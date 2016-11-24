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Суд зобов’язав ГПУ спростувати інформацію річної давнини щодо О.Лукаш

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва задовольнив позов колишнього міністра юстиції України Олени Лукаш про захист честі, гідності та ділової репутації та зобов’язав Генеральну прокуратуру спростувати інформацію, оприлюднену у листопаді 2015 року колишнім речником ГПУ Владиславом Куценком, стосовно оголошення О.Лукаш у міжнародний розшук. Таке рішення суду О.Лукаш оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Суд зобов’язав ГПУ спростувати інформацію річної давнини щодо О.Лукаш

Згідно з рішенням, Печерський райсуд зобов’язав ГПУ та Владислава Куценка протягом десяти днів спростувати інформацію, яку В.Куценко заявив під час спільного брифінгу ГПУ та СБУ 5 листопада 2015 року, де, зокрема, сказав: "У вересні 2015 року ми звернулися до Інтерполу щодо оголошення пані Лукаш у міжнародний розшук, але сьогодні так сталося, що вона повернулася в Україну".

Також суд вирішив стягнути з Генпрокуратури на користь О.Лукаш судовий збір у сумі 1,46 тис. грн.

Крім того, як йдеться у рішенні, таке рішення суду може бути оскаржене до Апеляційного суду Києва.

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