Суд зобов’язав ГПУ спростувати інформацію річної давнини щодо О.Лукаш
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва задовольнив позов колишнього міністра юстиції України Олени Лукаш про захист честі, гідності та ділової репутації та зобов’язав Генеральну прокуратуру спростувати інформацію, оприлюднену у листопаді 2015 року колишнім речником ГПУ Владиславом Куценком, стосовно оголошення О.Лукаш у міжнародний розшук. Таке рішення суду О.Лукаш оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Згідно з рішенням, Печерський райсуд зобов’язав ГПУ та Владислава Куценка протягом десяти днів спростувати інформацію, яку В.Куценко заявив під час спільного брифінгу ГПУ та СБУ 5 листопада 2015 року, де, зокрема, сказав: "У вересні 2015 року ми звернулися до Інтерполу щодо оголошення пані Лукаш у міжнародний розшук, але сьогодні так сталося, що вона повернулася в Україну".
Також суд вирішив стягнути з Генпрокуратури на користь О.Лукаш судовий збір у сумі 1,46 тис. грн.
Крім того, як йдеться у рішенні, таке рішення суду може бути оскаржене до Апеляційного суду Києва.