Суд зобов’язав ГПУ спростувати інформацію річної давнини щодо О.Лукаш

Згідно з рішенням, Печерський райсуд зобов’язав ГПУ та Владислава Куценка протягом десяти днів спростувати інформацію, яку В.Куценко заявив під час спільного брифінгу ГПУ та СБУ 5 листопада 2015 року, де, зокрема, сказав: "У вересні 2015 року ми звернулися до Інтерполу щодо оголошення пані Лукаш у міжнародний розшук, але сьогодні так сталося, що вона повернулася в Україну".

Також суд вирішив стягнути з Генпрокуратури на користь О.Лукаш судовий збір у сумі 1,46 тис. грн.

Крім того, як йдеться у рішенні, таке рішення суду може бути оскаржене до Апеляційного суду Києва.