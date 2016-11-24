Суд обязал ГПУ опровергнуть информацию годичной давности относительно Е.Лукаш

Согласно решению, Печерский райсуд обязал ГПУ и Владислава Куценко в течение десяти дней опровергнуть информацию, которую В.Куценко заявил во время совместного брифинга ГПУ и СБУ 5 ноября 2015, где, в частности, сказал: "В сентябре 2015 году мы обратились в Интерпол об объявлении госпожи Лукаш в международный розыск, но сегодня так случилось, что она вернулась в Украину".

Также суд решил взыскать с Генпрокуратуры в пользу Е.Лукаш судебный сбор в сумме 1,46 тыс. грн.

Кроме того, как говорится в решении, такое решение суда может быть обжаловано в Апелляционный суд Киева.