Суд обязал ГПУ опровергнуть информацию годичной давности относительно Е.Лукаш
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева удовлетворил иск бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш о защите чести, достоинства и деловой репутации и обязал Генеральную прокуратуру опровергнуть информацию, опубликованную в ноябре 2015 года бывшим спикером ГПУ Владиславом Куценко, по объявлению Е.Лукаш в международный розыск. Такое решение суда Е.Лукаш обнародовала на своей странице в Facebook, передает УНН.
Согласно решению, Печерский райсуд обязал ГПУ и Владислава Куценко в течение десяти дней опровергнуть информацию, которую В.Куценко заявил во время совместного брифинга ГПУ и СБУ 5 ноября 2015, где, в частности, сказал: "В сентябре 2015 году мы обратились в Интерпол об объявлении госпожи Лукаш в международный розыск, но сегодня так случилось, что она вернулась в Украину".
Также суд решил взыскать с Генпрокуратуры в пользу Е.Лукаш судебный сбор в сумме 1,46 тыс. грн.
Кроме того, как говорится в решении, такое решение суда может быть обжаловано в Апелляционный суд Киева.