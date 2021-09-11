Суд зобов'язав Apple зняти обмеження для розробників додатків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Суд зобов'язав компанію Apple змінити правила в магазині додатків App Store. Відтепер виробники ігрового контенту отримали право використовувати альтернативні механізми і способи оплати. Це може привести до більш масштабних наслідків для ринку, відзначає Business Insider, передає УНН.
Деталі суду
Антимонопольний позов був поданий компанією Epic Games, творцем гри Fortnite. Суддя заявив, що позивач не надав достатніх доказів того, що Apple незаконно володіє монопольним правами на ринку цифрових гральних розрахунків. Однак суддя прийшов до висновку, що правила використання App Store, встановлені Apple, порушують закони штату Каліфорнія про чесну конкуренцію.
Apple повідомила, що вивчає питання про можливість подачі апеляції. Глава юридичного відділу корпорації Кетрін Адамс заявила, що споживачі, які користуються App Store, виграють за рахунок захисту таємниці їх особистої інформації і що App Store не обмежує інновації та конкуренцію, а сприяє їм.
Доповнення
Деякі експерти, опитані Reuters, відзначили, що Apple може зіткнутися з новими позовами, заснованими на визнанні суду того, що компанія придбала статус, близький до монопольного.
Глава Юридичного комітету Сенату США Сенатор Емі Клобушар заявила, що вердикт суду торкнувся лише низки аспектів, що викликають заклопотаність. У заяві вона вказала: “Нам необхідно прийняти федеральний закон про магазини додатків для захисту споживачів, розвитку конкуренції та підтримки інновацій”.
У Сенаті і Палаті представників Конгресу США законодавцями від обох партій підготовлені два законопроекти, що регулюють великі магазини додатків, які, зокрема, встановлюють, щоб власники магазинів не зобов’язували клієнтів використовувати їх платіжні системи.