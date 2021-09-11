Суд обязал Apple снять ограничения для разработчиков приложений
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Суд обязал компанию Apple изменить правила в магазине приложений App Store. Отныне производители игрового контента получили право использовать альтернативные механизмы и способы оплаты. Это может привести к более масштабным последствиям для рынка, отмечает Business Insider, передает УНН.
Детали суда
Антимонопольный иск был подан компанией Epic Games, создателем игры Fortnite. Судья заявил, что истец не предоставил достаточных доказательств того, что Apple незаконно владеет монопольным правами на рынке цифровых игровых расчетов. Однако судья пришел к выводу, что правила использования App Store, установленные Apple, нарушают законы штата Калифорния о честной конкуренции.
Apple сообщила, что изучает вопрос о возможности подачи апелляции. Глава юридического отдела корпорации Кэтрин Адамс заявила, что потребители, которые пользуются App Store, выигрывают за счет защиты тайны их личной информации и App Store не ограничивает инновации и конкуренцию, а способствует им.
Дополнение
Некоторые эксперты, опрошенные Reuters, отметили, что Apple может столкнуться с новыми исками, основанными на признании суда того, что компания приобрела статус, близкий к монопольному.
Глава Юридического комитета Сената США Сенатор Эми Клобушар заявила, что вердикт суда коснулся лишь ряда аспектов, вызывающих озабоченность. В заявлении она указала: “Нам необходимо принять федеральный закон о магазинах приложений для защиты потребителей, развития конкуренции и поддержки инноваций”.
В Сенате и Палате представителей Конгресса США законодателями от обеих партий подготовлены два законопроекта, регулирующих крупные магазины приложений, которые, в частности, устанавливают, чтобы владельцы магазинов не обязывали клиентов использовать их платежные системы.