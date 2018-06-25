Суд завтра розгляне прохання адвоката Розенблата
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Солом’янський районний суд м. Києва о 16:30 вівторка, 26 червня, розгляне клопотання захисників про зміну запобіжного заходу народному депутату Бориславу Розенблату. Про це УНН повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
“Судове засідання із розгляду клопотання захисників про зміну запобіжного заходу народному депутату України Бориславу Розенблату призначене на 16:30 вівторка, 26 червня”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 червня 2017 року детективи НАБУ та САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участю народних депутатів України.
За даними САП, встановлена ймовірна причетність двох народних обранців — Максима Полякова та Борислава Розенблата.
У лютому 2018 року НАБУ завершило слідство “бурштинової справи”, де фігурують Розенблат і Поляков і надали їм матеріали для ознайомлення.