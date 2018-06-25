Суд завтра рассмотрит прошение адвоката Розенблата

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 20580 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 61960 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 103040 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 110951 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 125604 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143147 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146918 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 187838 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157196 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 143232 просмотра

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Соломенский районный суд г. Киева в 16:30 вторника, 26 июня, рассмотрит ходатайство защитников об изменении меры пресечения народному депутату Бориславу Розенблату. Об этом сообщили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

“Судебное заседание по рассмотрению ходатайства защитников об изменении меры пресечения народному депутату Украины Бориславу Розенблату назначено на 16:30 вторника, 26 июня”, — говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня 2017 года детективы НАБУ и САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

По данным САП, установлена вероятная причастность двух народных избранников — Максима Полякова и Борислава Розенблатта.

В феврале 2018 года НАБУ завершило следствие “янтарного дела”, где фигурируют Розенблат и Поляков и предоставили им материалы для ознакомления.

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