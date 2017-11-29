Суд заочно засудив екс-керівника ДАІ Полтавщини, який втік до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Жовтневий районний суд Полтави заочно засудив колишнього начальника управління Державної автомобільної інспекції УМВС у Полтавській області Петра Блажівського, обвинуваченого у систематичному хабарництві, до 7 років позбавлення волі, передає УНН з посиланням на вирок суду.
Згідно з вироком, екс-керівника ДАІ Полтавщини суд заочно засудив до 7 років в’язниці з забороною обіймати посади в органах влади, пов'язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків протягом трьох років з конфіскацією майна, а також позбавив його спеціального звання полковник міліції.
Слідством встановлено, що обвинувачений протягом серпня-грудня 2014 року вимагав від своїх підлеглих щомісячно надавати йому неправомірну вигоду в сумі від 1 тис. до 4 тис. дол. США за прихильне ставлення до них та за можливість далі працювати на свої посадах.
Відповідно до рішення, з 22 грудня 2015 року обвинувачений Блажівський перестав з’являтися на судові засідання. Після чого Управління СБУ у Полтавській області поінформувало суд, що, що він переховується у своїх рідних у Севастополі та Джанкої.
У зв’язку з цим суд перейшов до спеціального судового провадження, за підсумками якого і виніс вирок.
Як повідомляв УНН, на Полтавщині заочно засудили терориста "ДНР" до 10 років тюрми.