Суд заочно приговорил экс-руководителя ГАИ Полтавской области, который бежал в Крым

Согласно приговору, экс-руководителя ГАИ Полтавской области суд заочно приговорил к 7 годам тюрьмы с запретом занимать должности в органах власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в течение трех лет с конфискацией имущества, а также лишил его специального звания полковник милиции.

Следствием установлено, что обвиняемый в течение августа-декабря 2014 требовал от своих подчиненных ежемесячно предоставлять ему неправомерную выгоду в сумме от 1 тыс. до 4 тыс. Долл. США за благосклонное отношение к ним и за возможность дальше работать на своей должности.

Согласно решению, с 22 декабря 2015 обвиняемый Блаживский перестал появляться на судебные заседания. После чего Управления СБУ в Полтавской области проинформировало суд, что он скрывается в своих родных в Севастополе и Джанкое.

В связи с этим суд перешел к специальному судебного производства, по итогам которого и вынес приговор.

Как сообщал УНН, на Полтавщине заочно приговорили террориста "ДНР" до 10 лет тюрьмы.