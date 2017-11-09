Суд залишив під вартою підозрюваного у викраденні Луценка та Вербицького
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Апеляційний суд Києва залишив під вартою Олександра Волкова який підозрюється у викраденні активістів Ігора Луценка та вбивстві Юрія Вербицького у січні 2014 року. Таку ухвалу оголосила сьогодні колегія суддів Апеляційного суду, передає кореспондент УНН.
"Рішення Печерського райсуду Києва залишити без змін, скаргу адвокатів Волкова без задоволення", - зазначається в ухвалі.
Варто зазначити, що сторона захисту Волкова просила скасувати рішення суду першої інстанції і не обирати своєму підзахисному жодного запобіжного заходу. Натомість сам Волков просив суд обрати йому будь-який інший запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою та висловив готовність носити електронний браслет.
Як повідомляв УНН, під час подій на Майдані, 21 січня 2014 року, активних учасників Ігоря Луценка і Юрія Вербицького невідомі викрали з Жовтневої лікарні Києва. За даними слідства, до викрадення причетні 13 осіб, громадських активістів катували.
Ігоря Луценка згодом відпустили, тіло Юрія Вербицького знайшли 22 січня 2014 року в лісі під Києвом. За версією міліції, він помер від переохолодження.