Суд оставил под стражей подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого

"Решение Печерского райсуда Киева оставить без изменений, жалобу адвокатов Волкова без удовлетворения", - говорится в постановлении.

Стоит отметить, что сторона защиты Волкова просила отменить решение суда первой инстанции и не выбирать своему подзащитному ни одной меры пресечения. Сам же Волков просил суд избрать ему любую другую меру пресечения не связанную с содержанием под стражей и выразил готовность носить електронный браслет.

Как сообщал УНН, во время событий на Майдане, 21 января 2014 года, активных участников Игоря Луценко и Юрия Вербицкого неизвестные похитили с Октябрьской больницы Киева. По данным следствия, к похищению причастны 13 человек, общественных активистов пытали.

Игоря Луценко впоследствии отпустили, тело Юрия Вербицкого нашли 22 января 2014 года в лесу под Киевом. По версии милиции, он умер от переохлаждения.