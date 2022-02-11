Суд залишив в силі особисте зобов’язання Порошенку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Київський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції про застосування особистого зобов’язання до п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Колегія суддів постановила, ухвалу судді Печерського районного суду Києва від 19 січня...залишити без змін...”, — сказав суддя.
Доповнення
Прокурори наполягали на застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
Що було раніше
Печерський райсуд Києва відпустив п’ятого президента України, нардепа Петра Порошенка під особисте зобов’язання та зобов’язав зокрема, здати паспорти для виїзду за кордон.
Офіс Генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку.
Так, Порошенку повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у кримінальному провадженні щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям “Л/ДНР”. П’ятого президента України викликали 23 грудня до ДБР, проте він перебував за кордоном.
6 січня Порошенко повідомив, що 17 січня повернеться до України. 6 січня Печерський районний суд Києва наклав арешт на все майно п’ятого президента України Петра Порошенка.
У ДБР вказали, що 17 січня 2022 року об 11 годині буде розглянуто клопотання про обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою стосовно Порошенка. ДБР сподівалося, що Порошенко самостійно прийде на засідання суду в понеділок.
Він прибув з-за кордону, потім — до суду разом з адвокатами. Судді знадобилося понад добу часу для ухвалення рішення у нарадчій кімнаті. Засідання 19 січня супроводжувалося сутичками під судом.