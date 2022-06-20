Суд заборонив партію "Опозиційна платформа – За життя"

Цитата

"20 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/8/22 про заборону політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.

Лідерами ОПЗЖ є Вадим Рабінович, Юрій Бойко та Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді.

Додамо

Раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність таких проросійських партій:

1) "Опозиційний блок";

2) "Соціалісти";

3) "Справедливість та розвиток";

4) "Держава";

5) "НАШІ";

6) "Блок Володимира Сальдо";

7) Соціалістична партія України;

8) партія Шарія;

9) "Ліва опозиція"

10) "Союз лівих сил"

Нагадаємо

12 травня партія "Опозиційна платформа – За життя" офіційно припинила діяльність у Верховній Раді. До цього у парламенті створили депутатську групу "Платформа за життя та мир". До її складу увійшли 25 колишніх нардепів від ОПЗЖ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КВУ: представники ОПЗЖ щонайменше 50 разів співпрацювали з російськими окупантами