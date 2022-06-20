Суд заборонив партію "Опозиційна платформа – За життя"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку суду.
Цитата
"20 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/8/22 про заборону політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.
Лідерами ОПЗЖ є Вадим Рабінович, Юрій Бойко та Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді.
Додамо
Раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність таких проросійських партій:
1) "Опозиційний блок";
2) "Соціалісти";
3) "Справедливість та розвиток";
4) "Держава";
5) "НАШІ";
6) "Блок Володимира Сальдо";
7) Соціалістична партія України;
8) партія Шарія;
9) "Ліва опозиція"
10) "Союз лівих сил"
Нагадаємо
12 травня партія "Опозиційна платформа – За життя" офіційно припинила діяльність у Верховній Раді. До цього у парламенті створили депутатську групу "Платформа за життя та мир". До її складу увійшли 25 колишніх нардепів від ОПЗЖ.
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