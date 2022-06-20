Суд запретил партию "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу суда.
Цитата
"20 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №857/8/22 о запрете политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", – говорится в сообщении.
Детали
Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований передали в собственность государства.
Лидерами ОПЗЖ являются Вадим Рабинович, Юрий Бойко и Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене.
Добавим
Ранее Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность таких пророссийских партий:
1) "Оппозиционный блок";
2) "Социалисты";
3) "Справедливость и развитие";
4) "Государство";
5) "НАШИ";
6) "Блок Владимира Сальдо";
7) Социалистическая партия Украины;
8) партия Шария;
9) "Левая оппозиция"
10) "Союз левых сил"
Напомним
12 мая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" официально прекратила деятельность в Верховной Раде. До этого в парламенте создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В ее состав вошли 25 бывших нардепов от ОПЗЖ.
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