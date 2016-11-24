Суд заарештував вбивцю жінки на Луганщині

Встановлено, що на початку листопада 2016 року молодик, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до свого знайомого та усвідомивши відсутність останнього, вибив вікно та проник до будинку. На той час в будинку була лише літня жінка ˗ родичка його товариша.

Керуючись раптовим умислом, зухвалий вбивця почав наносити численні тілесні ушкодження в область життєво важливих органів потерпілої, а саме по голові, тулубу та кінцівках. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці.

За фактом спарви відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Наразі Білокуракинським районним судом Луганської області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.