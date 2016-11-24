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Суд арестовал убийцу женщины на Луганщине

Киев • УНН

 • 6946 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Луганской области мужчине, который в начале ноября текущего года убил женщину, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Суд арестовал убийцу женщины на Луганщине

Установлено, что в начале ноября 2016 года молодой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своему знакомому и осознав отсутствие последнего, выбил окно и проник в дом. В то время в доме была только пожилая женщина ˗ родственница его товарища.

Руководствуясь внезапным умыслом, дерзкий убийца начал наносить многочисленные телесные повреждения в область жизненно важных органов потерпевшей, а именно по голове, туловищу и конечностям. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

По данному факту  открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. В настоящее время Белокуракинским районным судом Луганской области подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Украинские Национальные Новости

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