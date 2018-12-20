Суд ЄС постановив частково скасувати санкції проти Азарова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Суд Європейського Союзу скасував санкції щодо українського екс-прем’єр-міністра Миколи Азарова, продовжені щодо нього у 2015-му році після введення роком раніше. Про це йдеться у рішенні Суду, передає УНН.
У своїй апеляції Азаров просив Суд скасувати рішення суду Європейського Союзу від 7 липня 2017 року, яким Суд відхилив його позов про анулювання рішення Ради ЄС від 5 березня 2015 року про внесення змін до рішення щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій і органів з урахуванням ситуації в Україні, і постанову Ради ЄС від 5 березня 2015-го щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій і органів, пов’язаних з ситуацією в Україні, в тій мірі, в якій вони стосуються його.
Своїм рішенням від 19 грудня Суд постановив "скасування рішення суду Європейського Союзу від 7 липня 2017 року "Азаров проти Ради ЄС".
Крім того, Суд постановив "скасування рішення Ради ЄС від 5 березня 2015 року про внесення поправок в рішення щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій і органів з урахуванням ситуації в Україні, і регламенту Ради (ЄС) від 5 березня 2015 року, в якому вводиться регламент (ЄС) щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій і органів з урахуванням ситуації в Україні, в частині, що стосується пана Миколи Яновича Азарова".
Таким чином, Суд скасував рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти Азарова на період з 6 березня 2015 року по 6 березня 2016 року. Це не означає виключення Миколи Азарова з чинного списку санкцій Євросоюзу.
Суд також зобов'язав Раду ЄС сплатити всі судові витрати по обох позовах - першої і другої інстанції.
Нагадаємо, у березні ЗМІ повідомляли, що Суд ЄС відхилив позов Азарова про зняття з нього європейських санкцій.
Через ситуацію в Україні у березні 2014 року ЄС ввів санкції щодо екс-президента України Віктора Януковича, а також 17 колишніх українських чиновників, які потім продовжував. До санкційного списку потрапив, зокрема, Микола Азаров.