Суд ЕС постановил частично отменить санкции против Азарова

В своей апелляции Азаров просил Суд отменить решение суда Европейского Союза от 7 июля 2017 года, которым Суд отклонил его иск об аннулировании решения Совета ЕС от 5 марта 2015 года о внесении изменений в решение о ограничительных мерах, направленных против определенных лиц, организаций и органов с учетом ситуации в Украине, и постановление Совета ЕС от 5 марта 2015 года по ограничительным мерам, направленных против определенных лиц, организаций и органов, связанных с ситуацией в Украине, в той мере, в какой они касаются его.

Своим решением от 19 декабря суд постановил "отмену решения Суда Европейского Союза от 7 июля 2017 года "Азаров против Совета ЕС".

Кроме того, Суд постановил "отмену решения Совета ЕС от 5 марта 2015 года о внесении поправок в решение об ограничительных мерах, направленных против определенных лиц, организаций и органов с учетом ситуации в Украине, и регламента Совета (ЕС) от 5 марта 2015 года, в котором вводится регламент (ЕС) по ограничительным мерам, направленным против определенных лиц, организаций и органов с учетом ситуации в Украине, в части, касающейся господина Николая Яновича Азарова".

Таким образом, Суд отменил решение Совета ЕС о продлении санкций против Азарова на период с 6 марта 2015-го по 6 марта 2016 года. Это не означает исключение Николая Азарова с действующего списка санкций Евросоюза.

Суд также обязал Совет ЕС оплатить все судебные издержки по обеим искам - первой и второй инстанции.

Напомним, в марте СМИ сообщали, что Суд ЕС отклонил иск Азарова о снятии с него европейских санкций.

Из-за ситуации в Украине в марте 2014 года ЕС ввел санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, а также 17 бывших украинских чиновников, которые затем продливал. В санкционный список попал, в частности, Николай Азаров.