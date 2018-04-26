Суд ЄС відхилив позов Азарова про зняття з нього європейських санкцій - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Європейський суд юстиції відхилив позов екс-прем'єра України Миколи Азарова проти Ради ЄС про зняття з нього європейських санкцій. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Позов відхилено. Пан Азаров засуджений до компенсації судових витрат сторін", - йдеться в рішенні суду.
Даний позов був поданий адвокатами Азарова 3 червня 2016 року. Він оскаржував рішення Ради ЄС від 4 березня 2016 року про продовження санкцій, включаючи заборону на в'їзд до ЄС і заморожування банківських активів. Захист мотивував позов порушенням фундаментальних прав Азарова на власність і ведення бізнесу, порушенням його права на незалежне розслідування, а також наполягала на тому, що рішення про включення чиновника в "чорний список" ЄС для України було прийнято на підставі помилкового судження.
Нагадаємо, колишній екс-глава уряду України Микола Азаров звернувся до Оболонського райсуду із заявою про надання свідчень в статусі свідка у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича.