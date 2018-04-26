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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд ЕС отклонил иск Азарова о снятии с него европейских санкций - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Европейский суд юстиции отклонил иск экс-премьера Украины Николая Азарова против Совета ЕС о снятии с него европейских санкций. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

Суд ЕС отклонил иск Азарова о снятии с него европейских санкций - СМИ

“Иск отклонен. Господин Азаров приговорен к компенсации судебных издержек сторон”, — говорится в решении суда.

Данный иск был подан адвокатами Азарова 3 июня 2016 года. Он оспаривал решение Совета ЕС от 4 марта 2016 года о продлении санкций, включая запрет на въезд в ЕС и замораживание банковских активов. Защита мотивировала иск нарушением фундаментальных прав Азарова на собственность и ведение бизнеса, нарушением его права на независимое расследование, а также настаивала на том, что решение о включении чиновника в “черный список” ЕС для Украины было принято на основании ошибочного суждения.

Напомним, бывший экс-глава правительства Украины Николай Азаров обратился в Оболонский райсуд с заявлением о даче показаний в качестве свидетеля по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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