Суд ЕС отклонил иск Азарова о снятии с него европейских санкций - СМИ

“Иск отклонен. Господин Азаров приговорен к компенсации судебных издержек сторон”, — говорится в решении суда.

Данный иск был подан адвокатами Азарова 3 июня 2016 года. Он оспаривал решение Совета ЕС от 4 марта 2016 года о продлении санкций, включая запрет на въезд в ЕС и замораживание банковских активов. Защита мотивировала иск нарушением фундаментальных прав Азарова на собственность и ведение бизнеса, нарушением его права на независимое расследование, а также настаивала на том, что решение о включении чиновника в “черный список” ЕС для Украины было принято на основании ошибочного суждения.

Напомним, бывший экс-глава правительства Украины Николай Азаров обратился в Оболонский райсуд с заявлением о даче показаний в качестве свидетеля по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.