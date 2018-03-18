Азаров готов свидетельствовать в суде о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Бывший экс-глава правительства Украины Николай Азаров обратился в Оболонский райсуд с заявлением о даче показаний в качестве свидетеля по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook, передает УНН.
"Я не имею возможности прибыть непосредственно в Оболонский суд Киева для дачи показаний в связи с преследованием меня на территории Украины по политическим мотивам... Кроме того, я регулярно получаю в свой адрес и адрес моих близких от неизвестных угрозы о физическом уничтожение и считаю, что в Украине существует опасность для моей жизни", - говорится в заявлении Азарова.
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Кроме того, он сообщил, что в настоящее время проживает на территории Российской Федерации.
В заявлении Азаров призвал обеспечить ему допрос, как свидетеля по делу о госизмене Януковича, путем видеоконференции с уполномоченного суда Москвы.
Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.