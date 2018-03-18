Азаров готовий свідчити на суді про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Колишній екс-голова уряду України Микола Азаров звернувся до Оболонського райсуду з заявою про дачу показань в якості свідка у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича. Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк у Facebook, передає УНН.
"Я не маю можливості прибути безпосередньо до Оболонського суду м. Києва для надання показань у зв'язку з переслідуванням мене на території України з політичних мотивів...Крім того я регулярно отримую на свою адресу та адресу моїх близьких від невідомих осіб погрози щодо фізичного знищення та вважаю, що в Україні існує небезпека для мого життя," - йдеться в заяві Азарова.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Адвокати пообіцяли надати суду адреси екс-чиновників Януковича для допиту
Крім того він повідомив, що наразі проживає на території Російської Федерації.
У заяві Азаров закликав забезпечити йому проведення допиту, як свідка у справі про держзраду Януковича, шляхом відеоконференції з уповноваженого суду Москви.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.