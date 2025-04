Суд ЄС дозволив Великій Британії відмовитися від Brexit

"Велика Британія може в односторонньому порядку відкликати повідомлення про свій намір вийти з ЄС", - йдеться в повідомленні Европейського суду в Twitter стосовно справи C-621/18 Wightman щодо Brexit.

Судді постановили, що це можна зробити без зміни умов членства Великої Британії, пише ВВС.

Нагадаємо, 25 листопада ЄС ухвалив угоду щодо Brexit.

Офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року бельгійської столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Британії перемогу з результатом 51,9% отримали противники євроінтеграції. Сам Brexit повинен пройти 29 березня 2019 року.

#ECJ : UK is free to unilaterally revoke the notification of its intention to withdraw from the EU - Case C-621/18 Wightman #Brexit pic.twitter.com/KUOI2eQ48C

- EU Court of Justice (@EUCourtPress) 10 грудня 2018 р