Суд ЕС позволил Великобритании отказаться от Brexit

"Великобритания может в одностороннем порядке отозвать уведомление о своем намерении выйти из ЕС", - говорится в сообщении Европейського суда в Twitter по делу C-621/18 Wightman относительно Brexit.

Судьи постановили, что это можно сделать без изменения условий членства Великобритании, пишет ВВС.

Напомним, 25 ноября ЕС принял соглашение по Brexit.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Сам Brexit должен пройти 29 марта 2019 года.

