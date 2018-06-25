Суд взяв під варту дівчину-підлітка і двох чоловіків за зухвалий розбій
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Оболонський райсуд м. Києва обрав для трьох підозрюваних у розбійницькому нападі на киянина, що спричинив смерть потерпілого, безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури №5, передає УНН.
"Двох чоловіків та 15-річну дівчину, які вчинили зухвалий розбій, взято під варту", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, злочин стався 8 червня 2018 року близько 21:00. Тоді двоє чоловіків та 15-ти річна дівчина під приводом спільного розпиття алкогольних напоїв, заманили потерпілого до лісопаркової зони. Після чого з метою заволодіння його мобільним телефоном нанесли останньому численні колото-різані рани. Схопивши майно потерпілого, зловмисники втекли з місця скоєння злочину. Потерпілий від отриманих травм помер.
Унаслідок слідчих дій Оболонського УП ГУНП усіх учасників розбійного нападу було затримано 21 червня.
Крім того, 22 червня 2018 року затриманим було повідомлено про підозру за ч.4 ст.187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове слідство триває.
Нагадаємо, у Києві 27-річну "месницю" можуть запроторити на 6 років до в'язниці.