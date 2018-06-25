Суд взял под стражу девушку-подростка и двух мужчин за дерзкий разбой

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Оболонский райсуд г. Киева избрал для трех подозреваемых в разбойном нападении на киевлянина, повлекшем смерть потерпевшего, безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры №5, передает УНН.

“Двое мужчин и 15-летняя девушка, совершившие дерзкий разбой, взяты под стражу”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, преступление произошло 8 июня 2018 года около 21:00. Тогда двое мужчин и 15-летняя девушка под предлогом совместного распития алкогольных напитков, заманили потерпевшего в лесопарковую зону. После чего с целью завладения его мобильным телефоном нанесли последнему многочисленные колото-резаные раны. Схватив имущество потерпевшего, злоумышленники скрылись с места преступления. Пострадавший от полученных травм скончался.

В результате следственных действий Оболонского УП ГУНП все участники разбойного нападения были задержаны 21 июня.

Кроме того, 22 июня 2018 года задержанным было сообщено о подозрении по ч.4 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Киеве 27-летнюю “мстительницу” могут посадить на 6 лет в тюрьму.

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