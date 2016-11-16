Суд відмовився збільшити заставу для судді ВГСУ А.Ємельянова
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у збільшені застави до 5 млн грн для судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. Таке рішення ухвалила слідча суддя Наталя Васильєва, передає кореспондент УНН.
"Клопотання ... про звернення в дохід держави та застосування до підозрюваного Ємельянова запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі залишили без задоволення", - оголосила резулятивну частину рішення суддя.
За її словами, повний текст ухвали буде оголошений 10:30 21 листопада.
Н.Васильєва також додала, що ухвала оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, 27 жовтня судді Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,5 млн грн.
Разом із запобіжним заходом на А.Ємельянова покладено обов’язки не відлучатися за межі Київського області, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати на зберігання документи, що дають право на виїзд з України.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко 18 жовтня повідомив, що Генеральна прокуратура України оголосила про підозру суддям Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову та Віктору Татькову, яким інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.