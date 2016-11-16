Суд отказался увеличить залог для судьи ВХСУ А.Емельянова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в увеличении залога до 5 млн грн для судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. Такое решение приняла следственная судья Наталья Васильева, передает корреспондент УНН.
"Ходатайство ... об обращении в доход государства и применения к подозреваемому Емельянову меры пресечения в виде залога в большем размере оставили без удовлетворения", - объявила резолютивную часть решения судья.
По ее словам, полный текст постановления будет объявлен 10:30 21 ноября.
Н.Васильева также добавила, что решение обжалованию не подлежит.
Напомним, 27 октября судье Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову избрана мера пресечения в виде залога в размере 1,5 млн. грн.
Вместе с мерой пресечения на А.Емельянова положено обязанность не отлучаться за пределы Киевской области, сообщать об изменении места проживания, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать на хранение документы, дающие право на выезд из Украины.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 18 октября сообщил, что Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову, которым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины.