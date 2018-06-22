Суд відмовився скасувати арешт для Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відмовив захисту у зміні запобіжного заходу народному депутатові України Надії Савченко. Таке рішення оголосив слідчий суддя, передає УНН.
“У задоволенні клопотання захисника щодо зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт, а також щодо застосування особистої поруки ... відмовити”, — сказав суддя.
Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено до 13 липня 2018 року.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.