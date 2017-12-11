Суд відмовив захисту Саакашвілі у відводі прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва відмовив захисту екс-голови Одеської ОДА, колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі в задоволенні клопотання про відвід прокурору Говорущака за незаконне затримання Саакашвілі. Таку ухвалу оголосила сьогодні слідчий суддя Лариса Цокол, передає кореспондент УНН.
“Наведені стороною захисту обставини не можуть свідчити про упередженість прокурора Говорущака... Крім того, захистом не було надано вагомих аргументів щодо упередженості прокурора Говорущака. Враховуючи викладене, слідчий суддя ухвалив: у задоволенні клопотання адвоката Чернолуцького відмовити”, — йдеться в ухвалі суду.
Наразі в засіданні оголошено технічну перерву.
Зазначимо, 11 грудня Печерський районний суд почав засідання з обрання запобіжного заходу М.Саакашвілі.
Під час судового засідання захист М.Саакашвілі заявив відвід прокурору.
Як повідомляв УНН, Печерський райсуд столиці посилено охороняють.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.