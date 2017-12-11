Суд отказал защите Саакашвили в отводе прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева отказал защите экс-главы Одесской ОГА, бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили в удовлетворении ходатайства об отводе прокурору Говорущак за незаконное задержание М.Саакашвили. Такое решение объявила сегодня следственный судья Лариса Цокол, передает корреспондент УНН.
"Наведенные стороной защиты обстоятельства не могут свидетельствовать о предвзятости прокурора Говорущак... Кроме того, защитой не было предоставлено весомых аргументов в предвзятости прокурора Говорущак. Учитывая изложенное, следственный судья постановил: в удовлетворении ходатайства адвоката Чернолуцкого отказать", - говорится в постановлении суда.
Сейчас в заседании объявлен технический перерыв.
Отметим, 11 декабря Печерский районный суд начал заседание по избранию меры пресечения М.Саакашвили.
Во время судебного заседания защита М.Саакашвили заявил отвод прокурору.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги .
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.