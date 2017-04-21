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Суд відмовив адвокатам "у негайному звільненні" з-під варти М.Мартиненка

Суд відмовив адвокатам "у негайному звільненні" з-під варти М.Мартиненка

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Захист заявив клопотання у Солом’янському районному суді Києва про негайне звільнення їхнього підзахисного, колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, однак суд відмовив захисту у задоволенні клопотання, передає кореспондент УНН.

За словами адвоката Петра Бойка, затримання М.Мартиненка було незаконним і він має бути негайно звільнений з-під варти, оскільки детектив не надав жодного доказу про те, що їхній підзахисний може втекти.

“Затримання було необгрунтованим. І цього достатньо, щоб Микола Мартиненко зараз негайно був звільнений з-під варти... Необхідності затримання Мартиненка не існувало”, — зазначив адвокат.

“Я не заперечую звільнення себе з-під варти”, — додав екс-нардеп Микола Мартиненко.

Водночас прокурор САП Андрій Перов наголосив, що існували всі правові підстави для затримання підозрюваного.

Прокурор пояснив, що у своїй заяві адвокат просить дослідити один з ризиків, які викладені у клопотанні САП про обрання запобіжного заходу М.Мартиненку і будуть оголошені і дослідженні при його розгляді по суті.

“Такі ризики (ризики втечі підозрюваного — ред.) дійсно існували. І більш детально цей ризик буде оголошений під час надання пояснень по суті даного. Прошу відмовити у задоволені клопотання пана Бойка у зв’язку з його необгрунтованістю та невідповідністю нормам чинного КПК”, — оголосив позицію прокуратури А.Перов.

Слідчий суддя Олександр Бобровник, заслухавши думки учасників процесу, відмовив захисту у задоволенні клопотання про негайне звільнення з-під варти М.Мартиненка.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (“Створення злочинної організації”), ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

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