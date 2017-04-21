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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34304 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100473 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152199 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114786 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115529 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111962 просмотра

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Суд отказал адвокатам "в немедленном освобождении" из-под стражи Н.Мартыненко

Суд отказал адвокатам "в немедленном освобождении" из-под стражи Н.Мартыненко

Киев  •  УНН

 • 10099 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Защита заявила ходатайство в Соломенском районном суде Киева о немедленном освобождении их подзащитного, бывшего народного депутата Николая Мартыненко, однако суд отказал защите в удовлетворении ходатайства, передает корреспондент УНН.

По словам адвоката Петра Бойко, задержание Н.Мартыненко было незаконным и он должен быть немедленно освобожден из-под стражи, поскольку детектив не предоставил ни одного доказательства о том, что их подзащитный может скрыться.

“Задержание было необоснованным. И этого достаточно, чтобы Николай Мартыненко сейчас немедленно был освобожден из-под стражи ... Необходимости задержания Мартыненко не было”, — отметил адвокат.

“Я не отрицаю освобождения себя из-под стражи”, — добавил экс-нардеп Н.Мартыненко.

В то же время прокурор САП Андрей Перов отметил, что существовали все правовые основания для задержания подозреваемого.

Прокурор пояснил, что в своем заявлении адвокат просит исследовать один из рисков, изложенных в ходатайстве САП об избрании меры пресечения Н.Мартыненко и будут объявлены и исследованные при его рассмотрении по существу.

“Такие риски (риски побега подозреваемого — ред.) действительно существовали. И более подробно этот риск будет объявлен во время дачи объяснений по существу данного. Прошу отказать в удовлетворении ходатайства господина Бойко в связи с его необоснованностью и несоответствием нормам действующего УПК”, — заявил позицию прокуратуры А.Перов.

Следственный судья Александр Бобровник, заслушав мнения участников процесса, отказал защите в удовлетворении ходатайства о немедленном освобождении из-под стражи Н.Мартыненко.

Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо, заместителя главы “Нафтогаза” Сергея Перелома, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( “Создание преступной организации”), ч. 5 ст. 191 ( “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, государственное предприятие “ВостГОК” заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17280000 долл . США .

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