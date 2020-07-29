Суд відклав розгляд щодо обмеження часу ознайомлення з матеріалами справи Стерненка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва знову відклав розгляд клопотання слідчого СБУ щодо обмеження часу для ознайомлення адвокатам та одеському активісту Сергію Стерненку, який є підозрюваним у справі щодо умисного вбивства та незаконного носіння холодної зброї, з матеріалами справи, передає кореспондент УНН.
"Можемо відкласти розгляд клопотання ще один раз для виклику інших захисників та вручення клопотання тому, хто присутній. Зокрема - Андрію Писаренку… На 30 липня о 10:00", - сказав суддя.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києві відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Згодом суд змінив адресу для відбування домашнього арешту Стерненку. Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом Стерненка.
Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Як повідомлялося в УНН, перший напад на активіста із застосуванням зброї стався 1 травня 2018 року. В активіста вистрелили з пістолета травматичної дії неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду. 24 травня того ж року на Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Так, одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.