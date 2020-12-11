Суд вчетверте не зміг розглянути апеляцію на закриття справи щодо Злочевського

"(Розгляд апеляційної скарги перенесли – ред.) на 28 січня", - сказали в пресслужбі.

Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду планувала 11 грудня розглянути апеляційну скаргу САП на ухвалу Печерського райсуду столиці про зобов’язання закрити справу щодо ексміністра екології Миколи Злочевського.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила ухвалу Печерського райсуду Києва про зобов’язання закрити справу щодо ексміністра екології Миколи Злочевського. Так, ухвалу було винесено 1 жовтня 2020 року слідчим суддею Печерського райсуду Києва.

Раніше в ОГП розповіли, що Злочевський фігурує у 13 кримінальних провадженнях. Вони були передані на розслідування до НАБУ, СБУ і ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про долю трьох кримінальних проваджень, які розслідувалися щодо Злочевського.

Перше провадження про ухиляння від сплати податків було закрите після того, як компанія Burisma Злочевського сплатила 180 млн грн штрафу. Ще в одному провадженні, яке стосувалося відмивання коштів, розслідування було закрите після рішення Лондонського суду, у якому було визнано, що гроші Злочевський отримав на свій рахунок від продажу однієї з нафтобаз. Тоді ще ГПУ не змогла навести в Лондонському суді контраргументи, провадження врешті було закрито.

Окрім того, ще з 2014 року тривало розслідування про розкрадання державних ресурсів. Злочевський, будучи міністром природних ресурсів, видавав ліцензії, на думку слідства, повʼязаним з ним фірмам, зокрема йдеться і про фірму Burisma. Але справу було закрито. Закрили цю справу детективи НАБУ, куди справу було передано тоді ще Генпрокуратурою.