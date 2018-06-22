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Суд у США відмовив фігуристці Баюл у стягненні з України 50 млн доларів

Суд у США відмовив фігуристці Баюл у стягненні з України 50 млн доларів

Київ • УНН

 • 23303 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Суд у США відмовив у задоволенні клопотання української фігуристки Оксани Баюл у стягненні на її користь з України понад 50 млн дол. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України, передає УНН.

“Федеральний суд Центрального округу Каліфорнії ухвалив рішення на користь держави Україна у справі за позовом Оксани Баюл, задовольнивши клопотання держави про залишення позову без розгляду”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з 2015 року у провадженні американського суду перебувала справа за позовом Оксани Баюл до держави Україна, Джозефа Чарльза Леміра, Делаверської корпорації “Olympic Champions Ltd” та корпорації з Британських Віргінських островів “Olympic Champions Ltd”.

Зокрема, позивач заявляв, що відповідачі порушили принцип сумлінності та чесної ділової практики в рамках трудового договору між Оксаною Баюл та зазначеними компаніями, а також передали права на використання її імені, популярності і біографічної інформації непричетним третім особам. Водночас оплата такого використання здійснювалася неналежним чином, що призвело до неотримання Позивачем належного прибутку.

Варто зауважити, що сума заявлених позовних вимог складала понад 50 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, у 2014 році США суд відхилив позов української фігуристки Баюл до NBC на 45 млн дол.

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