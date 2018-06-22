Суд в США отказал фигуристке Баюл во взыскании с Украины 50 млн долларов

"Федеральный суд Центрального округа Калифорнии вынес решение в пользу государства Украина по иску Оксаны Баюл, удовлетворив ходатайство государства об оставлении иска без рассмотрения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с 2015 года в производстве американского суда находилось дело по иску Оксаны Баюл к государству Украина, Джозефа Чарльза Лемира, Делаверской корпорации "Olympic Champions Ltd" и корпорации с Британских Виргинских островов "Olympic Champions Ltd".

В частности, истец заявлял, что ответчики нарушили принцип добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора между Оксаной Баюл и указанными компаниями, а также передали права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам. В то же время оплата такого использования осуществлялась ненадлежащим образом, что привело к неполучению истцом надлежащей прибыли.

Стоит заметить, что сумма заявленных исковых требований составляла более 50 млн долларов.

Напомним, в 2014 году в США суд отклонил иск украинской фигуристки Баюл в NBC на 45 млн долл.