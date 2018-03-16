Суд у справі Єфремова продовжиться 19 березня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області призначив наступне засідання у кримінальному провадженні щодо екс-голови Партії регіонів Олександра Єфремова на 19 березня. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

“Наступне засідання відбудеться 19.03.2018 о 13:30, під час якого заплановано допит свідка сторони обвинувачення”, — написала Сарган.

Прес-секретар розповіа, що під час засідань у справі Єфремова, які відбувалися протягом цього тижня, суд розглянув низку заяв та клопотань учасників кримінального провадження.

Як повідомляв УНН, суд продовжив арешт Єфремову до 3 травня.

Нагадаємо, Старобільський районний суд Луганської області розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням Єфремова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Кримінального кодексу України.

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