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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 43985 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Суд по делу Ефремова продолжится 19 марта

Суд по делу Ефремова продолжится 19 марта

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Старобельский районный суд Луганской области назначил следующее заседание в уголовном производстве в отношении экс-главы Партии регионов Александра Ефремова на 19 марта. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Следующее заседание состоится 19.03.2018 в 13:30, во время которого запланирован допрос свидетеля стороны обвинения", - написала Сарган.

Пресс-секретарь рассказала, что во время заседаний по делу Ефремова, которые происходили в течение этой недели, суд рассмотрел ряд заявлений и ходатайств участников уголовного производства.

Как сообщал УНН, суд продлил арест Ефремову до 3 мая.

Напомним, Старобельский районный суд Луганской области рассматривает уголовное производство по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Уголовного кодекса Украины.

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