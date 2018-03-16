Суд по делу Ефремова продолжится 19 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Старобельский районный суд Луганской области назначил следующее заседание в уголовном производстве в отношении экс-главы Партии регионов Александра Ефремова на 19 марта. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"Следующее заседание состоится 19.03.2018 в 13:30, во время которого запланирован допрос свидетеля стороны обвинения", - написала Сарган.
Пресс-секретарь рассказала, что во время заседаний по делу Ефремова, которые происходили в течение этой недели, суд рассмотрел ряд заявлений и ходатайств участников уголовного производства.
Как сообщал УНН, суд продлил арест Ефремову до 3 мая.
Напомним, Старобельский районный суд Луганской области рассматривает уголовное производство по обвинению Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 Уголовного кодекса Украины.