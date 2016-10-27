Суд у справі В.Назарова продовжиться у листопаді
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області проведе наступне засідання у справі генерал-майора ЗСУ Віктора Назарова у листопаді, передає УНН-Центр.
Попередньо розглядаються дві дати - 9 або 10 листопада.
Додамо, що під час сьогоднішнього судового засідання адвокат В.Назарова зачитав клопотання у справі щодо необхідності вивчення довідок про стан літака Іл-76 і зазначив, що раніше в ефірі одного з українських телеканалів зазначили технічні параметри літака Іл-76МД, а також результати проведеної експертизи щодо причин катастрофи. За його словами, таку інформацію мають надавати лише зі слів експерта, зокрема поліції.
Суддя зачитала лист до Генпрокуратури генерала армії України Віктора Муженка. У ньому йдеться про те, що журналісти одного з інтернет-ЗМІ надали фотографії матеріалів, в яких з’ясовували причини катастрофи. Ці матеріали були надані Віктору Муженку у Міністерстві оборони України і вони містять гриф “Для службового користування”.
Нагадаємо, 14 червня 2014 року із Дніпропетровська до Луганська вилетів військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 40 військовослужбовців 25-ї повітряно-десантної бригади, 9 членів екіпажу 25-ї окремої бригади військово-транспортної авіації.
Під час заходу на посадку на висоті 400 м літак був обстріляний невстановленими особами з ПЗРК та крупнокаліберного кулемету. У результаті обстрілу літак загорівся та впав.
Загинули усі 49 військовослужбовців, які були на його борту, військове майно та техніка були знищені.
Пізніше у ГПУ повідомили, що під час досудового розслідування було встановлено, що генерал-майор В.Назаров у період з 11 до 14 червня 2014 року, знаючи про загрозу скоєння терористичного акту, не забезпечив заходів щодо організації безпеки повітряної передислокації особового складу залученої до АТО зведеної повітрянодесантної роти, що призвело до загибелі 49 військовослужбовців ЗСУ, повного знищення літака Іл-76МД та іншого військового майна, яке було на його борту.