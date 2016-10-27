Суд по делу В.Назарова продолжится в ноябре

Предварительно рассматриваются две даты - 9 или 10 ноября.

Добавим, что во время сегодняшнего судебного заседания адвокат В.Назарова зачитал ходатайство по делу о необходимости изучения справок о состоянии самолета Ил-76 и отметил, что ранее в эфире одного из украинских телеканалов отметили технические параметры самолета Ил-76МД, а также результаты проведенной экспертизы о причинах катастрофы. По его словам, такую ​​информацию должны предоставлять только по словам эксперта, в частности полиции.

Судья зачитала письмо в Генпрокуратуру генерала армии Украины Виктора Муженко. В нем говорится о том, что журналисты одного из интернет-СМИ предоставили фотографии материалов, в которых выясняли причины катастрофы. Эти материалы были предоставлены Виктору Муженко в Министерстве обороны Украины и они содержат гриф "Для служебного пользования".

Напомним, 14 июня 2014 г. из Днепропетровска в Луганск вылетел военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 40 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады, 9 членов экипажа 25-й отдельной бригады военно-транспортной авиации.

При заходе на посадку на высоте 400 м самолет был обстрелян неустановленными лицами из ПЗРК и крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела самолет загорелся и упал.

Погибли все 49 военнослужащих, находившиеся на его борту, военное имущество и техника были уничтожены.

Позже в ГПУ сообщили, что во время досудебного расследования было установлено, что генерал-майор В.Назаров в период с 11 по 14 июня 2014 года, зная об угрозе совершения террористического акта, не обеспечил мер по обеспечению безопасности воздушной передислокации личного состава вовлеченной в АТО сводной воздушно роты, что привело к гибели 49 военнослужащих ВСУ, полному уничтожению самолета Ил-76МД и другого военного имущества, которое было на его борту.