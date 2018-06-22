Суд у справі про громадянство Саакашвілі призначив почеркознавчу експертизу

"Сьогодні Касаційонний адміністративний суд Верховного суду повністю задовольнив наше клопотання в інтересах Саакашвілі і призначив експертизу почерку Президента Міхеіла Саакашвілі на заяву про вступ в 2015 році в українське громадянство, а також з метою проведення об'єктивної і прозорої експертизи рекомендував українському експертному закладу залучити до цього процесу іноземного експерта", - сказав Чернолуцький.



Водночас він повідомив, що Одеська облдержадміністрація не в повній мірі виконала ухвалу суду щодо надання для експертизи зразків документів із підписом Саакашвілі.



"Суд призначив надати 15 документів з підписами. Хочу зазначити, що обладміністрація не виконала ухвали суду і замість 15 документів надала 1, посилаючись на те, що всі інші десь зникли чи загубилися. Це ми вважаємо є не просто порушенням, а штучним ненаданням документів", - сказав Чернолуцький.



Як повідомляв УНН, Саакашвілі оскаржує в суді указ Президента щодо припинення його громадянства від 26 липня 2017 року.



