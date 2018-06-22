Суд по делу о гражданстве Саакашвили назначил почерковедческую экспертизу

"Сегодня Касацийонний административный суд Верховного суда полностью удовлетворил наше ходатайство в интересах Саакашвили и назначил экспертизу почерка Президента Михэила Саакашвили на заявление о вступлении в 2015 году в украинское гражданство, а также с целью проведения объективной и прозрачной экспертизы рекомендовал украинскому экспертному заведению привлечь к этому процессу иностранного эксперта", - сказал Чернолуцкий.



Он также сообщил, что Одесская облгосадминистрация не в полной мере выполнила постановление суда о предоставлении для экспертизы образцов документов с подписью Саакашвили.



"Суд назначил предоставить 15 документов с подписями. Хочу отметить, что обладминистрация не выполнила решения суда и вместо 15 документов предоставила 1, ссылаясь на то, что все остальные-то исчезли или потерялись. Это мы считаем не просто нарушением, а искусственным предоставлением документов" - сказал Чернолуцкий.



Как сообщал УНН, Саакашвили оспаривает в суде указ Президента о прекращения его гражданства от 26 июля 2017 года.



