Суд у Швейцарії продовжив мораторій на банкрутство оператора "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Швейцарський суд продовжив на шість місяців мораторій на банкрутство компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2", який так і не було введено в експлуатацію, пише УНН з посиланням на "Голос Америки".
Деталі
Регіональний суд швейцарського кантону Цуг продовжив мораторій з 10 січня до 10 липня, ідеться в повідомленні, опублікованому в "Швейцарській офіційній торговій газеті".
Компанія Nord Stream 2 AG є дочірнім підприємством російського "Газпрому", що базується у Цузі.
Про продовження мораторію попросив призначений судом зовнішній управитель.
Доповнення
Газопровід мав доставляти російський газ до Німеччини, але проект заморожено незадовго до російського вторгнення в Україну в лютому цього року.
Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца зупинив процес сертифікації трубопроводу 22 лютого.