Суд у Швейцарії продовжив мораторій на банкрутство оператора "Північного потоку-2"

Деталі

Регіональний суд швейцарського кантону Цуг продовжив мораторій з 10 січня до 10 липня, ідеться в повідомленні, опублікованому в "Швейцарській офіційній торговій газеті".

Компанія Nord Stream 2 AG є дочірнім підприємством російського "Газпрому", що базується у Цузі.

Про продовження мораторію попросив призначений судом зовнішній управитель.

Доповнення

Газопровід мав доставляти російський газ до Німеччини, але проект заморожено незадовго до російського вторгнення в Україну в лютому цього року.

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца зупинив процес сертифікації трубопроводу 22 лютого.