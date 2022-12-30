Суд в Швейцарии продлил мораторий на банкротство оператора "Северного потока-2"

Детали

Региональный суд швейцарского кантона Цуг продлил мораторий с 10 января по 10 июля, говорится в уведомлении, опубликованном в "Швейцарской официальной торговой газете".

Компания Nord Stream 2 AG является дочерним предприятием российского "Газпрома", которое базируется в Цуге.

О продлении моратория попросил назначенный судом внешний управляющий.

Дополнение

Газопровод должен был доставлять российский газ в Германию, но проект был заморожен незадолго до российского вторжения в Украину в феврале этого года.

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца остановило процесс сертификации трубопровода 22 февраля.