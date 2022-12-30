Суд в Швейцарии продлил мораторий на банкротство оператора "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Швейцарский суд продлил на шесть месяцев мораторий на банкротство компании-оператора газопровода "Северный поток-2", который так и не был введен в эксплуатацию, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Детали
Региональный суд швейцарского кантона Цуг продлил мораторий с 10 января по 10 июля, говорится в уведомлении, опубликованном в "Швейцарской официальной торговой газете".
Компания Nord Stream 2 AG является дочерним предприятием российского "Газпрома", которое базируется в Цуге.
О продлении моратория попросил назначенный судом внешний управляющий.
Дополнение
Газопровод должен был доставлять российский газ в Германию, но проект был заморожен незадолго до российского вторжения в Украину в феврале этого года.
Правительство канцлера Германии Олафа Шольца остановило процесс сертификации трубопровода 22 февраля.