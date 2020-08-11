Суд у Польщі не став відпускати з-під варти екскерівника Укравтодору Новака
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Польський суд залишив під вартою колишнього виконувача обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака, якого підозрюють у корупції, керівництві організованою злочинною групою і відмиванні грошей. Про це УНН повідомляє з посиланням на портал Onet.pl.
“...Суд відхилив скаргу його захисту і підтримав рішення попередньої інстанції про тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що захисники Новака хотіли змінити запобіжний захід з арешту на інший запобіжний захід, наприклад, на заставу.
Нагадаємо, Варшавський суд заарештував Славоміра Новака на 3 місяці.
Як повідомлялося, ексголові Укравтодору у Польщі офіційно висунули обвинувачення.
20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.