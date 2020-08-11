Суд в Польше не стал отпускать из-под стражи экс-главу Укравтодора Новака
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Польский суд оставил под стражей бывшего исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака, которого подозревают в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на портал Onet.pl.
"... Суд отклонил жалобу его защиты и поддержал решение предыдущей инстанции о содержании под стражей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что защитники Новака хотели изменить меру пресечения с ареста на другую меру пресечения, например, на залог.
Напомним, Варшавский суд арестовал Славомира Новака на 3 месяца.
Как сообщалось, экс-главе Укравтодора в Польше официально выдвинули обвинения.
20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.