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Суд у Молдові визнав неконституційною угоду про кредит із Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Конституційний суд Молдови визнав неконституційною угоду про кредит із Росії на суму 200 мільйонів євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Суд у Молдові визнав неконституційною угоду про кредит із Росії

"Рішення суду є остаточним і не може бути оскаржене", – заявили в суді 7 травня. Рішення ухвалене через два тижні після того, як згадану угоду ратифікував парламент Молдови.

Уряд країни сподівався, що угода, розрахована на 10 років, допоможе скоротити дефіцит бюджету, який швидко зростає через пандемію коронавірусу.

Але прозахідна опозиція розкритикувала цю угоду, заявивши, що вона становить довгострокову "небезпеку" через незрозумілі положення, які спрямовували б гроші на непотрібні проєкти, що надають перевагу російським компаніям.

Крім того, в опозиції заявляли, що мотивом Росії в наданні позики є підтримка проросійського президента Молдови Ігоря Додона, який планує балотуватися на другий термін пізніше цього року.

Додон засудив рішення Конституційного суду, назвавши його "цинічним" і заявивши, що воно "негативно відобразиться на працівниках, пенсіонерах, медичній системі, бізнес-середовищі і всій економіці".

Молдова є однією з найбідніших країн Європи. Країна повідомила про понад 4,6 тисячі випадків коронавірусу і 145 смертей.

Нагадаємо, у Молдові збираються відзначати 9 травня, але без "Безсмертного полку".

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